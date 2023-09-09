Зеленский ввел Умерова в состав Ставки и СНБО: что с Резниковым

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего новоназначенного министра обороны Рустема Умерова. Также он был введен в Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства. Зеленский подписал его 8 сентября.

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Умерова ввели в состав Ставки и СНБО

В указе президента №572 говорится о введении новоназначенного министра обороны в состав Ставки.

Ввести в персональный состав Ставки Верховного Главнокомандующего Умерова Рустема Энверовича – Министра обороны Украины. Вывести из состава Ставки Верховного Главнокомандующего Алексея Резникова,

– говорится в тексте указа.

В свою очередь, указом №571 Президент ввел Умерова в состав СНБО.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Умерова Рустема Энверовича – Министра обороны Украины. Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Резникова", – говорится в указе.

Оба указа вступили в силу со дня их подписания, то есть с 8 сентября.

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