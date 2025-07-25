Россияне ударили по Харькову УМПБ-5: что это за оружие

Во время обстрела Харькова 25 июля враг снова использовал УМПБ-5. Это новая модификация российских авиабомб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что такое УМПБ-5?

Обозреватель издания "Милитарный" Вадим Кушников заметил, что УМПБ-5 построено на базе ФАБ-250.

Технические характеристики УМПБ-5:

вес боевой части – 99 килограммов во взрывчатом веществе;

дальность – около 100 километров;

есть реактивный двигатель малой мощности, который позволяет увеличить эффективный радиус применения оружия;

носители – бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 или Су-30СМ.

Темпы производства подобных систем пока что не слишком высоки, речь идет о сотнях в месяц. Но россияне применяют их достаточно активно, это касается и линии боевого соприкосновения, и также в прифронтовых городах. В целом эта угроза достаточно высока,

– рассказал Кушников.

По его словам, УМПБ-5 можно сбить с помощью Hawk-3. А вот зенитные дроны против них бессильны.

Обстрелы Харькова УМПБ-5

Россияне уже дважды использовали новое оружие против харьковчан. 24 июля во время атаки по городу пострадали 40 человек, среди них две беременные женщины и шестеро детей. Били по ЖК и гражданскому предприятию.

25 июля враг попал по тубдиспансеру, пострадало 17 человек, среди них ребенок.