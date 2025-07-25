Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що таке УМПБ-5?

Оглядач видання "Мілітарний" Вадим Кушніков зауважив, що УМПБ-5 побудовано на базі ФАБ-250.

Технічні характеристики УМПБ-5:

вага бойової частини – 99 кілограмів у вибуховій речовині;

дальність – близько 100 кілометрів;

є реактивний двигун малої потужності, який дозволяє збільшити ефективний радіус застосування зброї;

носії – бомбардувальники Су-34, винищувачі Су-35 або Су-30СМ.

Темпи виробництва подібних систем поки що не надто високі, мова йде про сотні на місяць. Але росіяни застосовують їх досить активно, це стосується і лінії бойового зіткнення, і також в прифронтових містах. Загалом ця загроза досить висока,

– розповів Кушніков.

За його словами, УМПБ-5 можна збити за допомогою Hawk-3. А от зенітні дрони проти них безсилі.

Обстріли Харкова УМПБ-5

Росіяни вже двічі використали нову зброю проти харків'ян. 24 липня під час атаки по місту постраждало 40 людей, серед них дві вагітні жінки та шестеро дітей. Били по ЖК і цивільному підприємству.

25 липня ворог влучив по тубдиспансеру, постраждало 17 осіб, серед них дитина.