Точный удар с дрона: пограничники уничтожили на Юге российскую лодку

На Юге Украины пограничники с помощью дронов смогли потопить вражескую лодку. Еще одно судно россиян удалось уничтожить точным ударом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу.

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Поражена единица вражеской техники

Пилоты БпЛА в составе Госпогранслужбы обнаружили на одном из водоемов на юге Украины вражескую цель. Операторы поставили перед собой задачу уничтожить ее.

Так, благодаря четким действиям и точному применению FPV-дрона бойцы поразили маломерное плавсредство оккупантов. После мощного удара судно пошло на дно водоема.

Каждый пораженный вражеский объект приближает нас к большой и настоящей Победе,

– написали пограничники.

Пограничники уничтожили лодку оккупантов на Юге: смотрите видео

Напомним, Госпогранслужба не дает россиянам прорвать границу в Сумской области. Хотя враг и привлекает там малые штурмовые группы, бойцы успешно уничтожают их как на подступах к рубежам, так и уже на территории Украины.