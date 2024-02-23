Это большая честь, – Сырский отреагировал на сбитие А-50У

23 февраля вечером стало известно, что украинские защитники уничтожили вражеский А-50У в районе Азовского врага. Таким образом наши воины поздравили россиян с их "самым большим праздником".

В Воздушных силах рассказали об успехе поражения очередного российского воздушного "корыта". Главком тоже отреагировал на это знаменательное событие.

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Это большая честь

Александр Сырский похвалил Воздушные силы и украинскую разведку за ликвидацию российского А-50У. Главнокомандующий заявил, что это большая честь – уничтожать оккупантов и их авиацию.

Минус А-50У – замечательная работа Воздушных сил и ГУР. Уничтожение российских самолетов и врагов – это большая честь,

– написал генерал.

Украина уничтожила "новинку" российской авиации

В Главном управлении разведки заявили, что ликвидирован российский самолет А-50У – новая модернизированная российская версия самолета.

Это воздушный командный пункт, который Россия использовала для разведки и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Сбитие А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностям террористической Москвы,

– заявили в ГУР.

В ведомстве также отметили, что россияне "влетели" на большие деньги. Ведь один такой А-50У стоит 350 миллионов долларов. К тому же у врага таких самолетов остались единицы.

Минус еще один А-50У: что известно об очередном провале России