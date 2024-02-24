Уничтожение А-50У: самолет отстреливал ловушки, одна из которых приманила украинскую ракету

Украинские военные сбили очередной российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Оказалось, самолет отстреливал ловушки, одна из которых приманила украинскую ракету.

Об этом свидетельствуют кадры видео, которое опубликовали в сети.

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На видео со сбиванием самолета зафиксировано как он отстреливает тепловые и, возможно, радиолокационные ловушки, одна из которых приманивает одну из ракет, а вот вторая уничтожает самолет.

Таким образом экипаж А-50 знал о том, что на него идут ракеты и сбивание самолета означает и ликвидацию не только пяти летчиков, но и 10 – 11 операторов РЛС.

В ГУР рассказали, как произошло сбитие самолета

Отмечают, что последний взлет А-50У совершил 23 февраля 2024 года в 15:50 с аэродрома "Ахтубинск" и должен был выполнять террористические задачи государства-агрессора вблизи населенных пунктов Приморск-Ахтарск- Зерноград.

Резкое прекращение работы в указанном районе радиолокационного комплекса "Шмель", которым оборудован А-50У, зафиксировали станции радиотехнической разведки ГУР МО Украины в 18:45. Огневое поражение модернизированного ДРЛВ А-50У также подтверждают радиоперехват разговора экипажа прикрытия Су-35

С радиоперехвата известно, что сначала пилоты Су-35 видят вспышку, а затем взрыв. Пилоты отмечали, что также видели работу ПВО.

А-50 перед падением отстреливал радиолокационные ловушки: видео

Уничтожение российского самолета А-50

В ГУР МО сообщили, что "ценный российский самолет" сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем, вблизи города Ейск.

Обломки самолета обнаружили в поле между хуторами Борец Труда и Трудовая Армения, которые размещены в 67 километрах от побережья Азовского моря и города Ейск.

То есть, "дефицитный" самолет А-50У стоимостью полмиллиарда долларов удалось достать за почти 300 километров от линии фронта. К слову, всего таких самолетов в России было 8, ВСУ уничтожили уже два из них.

Мужчина, который оказался на месте происшествия, показал фрагмент крыла самолета и устройство с надписью "344-А. Навески Р.В.". На кусках, которые лежат на некотором расстоянии, он заметил "следы выстрелов".

. В ГУР МО добавили, что дополнительным успехом этой операции является приказ прекратить миссии для двух самолетов Су-35, а также трех бортов Су-34, которые выполняли задачи вблизи населенного пункта Миллерово. Часть из этих воздушных судов планировала осуществить авиаудары вблизи Авдеевки.