Антоновский мост – все: изменят ли ситуацию последние конвульсии оккупантов

Об уничтожении Антоновского моста сообщалось неоднократно, но часто речь шла о его значительных повреждениях, а не о самом уничтожении. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Оккупанты обречены на "обескровливание" на правом берегу

Повреждения, которые непрофессионально, но настойчиво оккупанты пытались отремонтировать. Хотя сам момент обрушения того или иного пролета был просто неотвратимым – под постоянным огневым давлением ВСУ и повреждениями, которые увеличивались, или в случае удачного попадания в очень жирную цель.

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Когда говорят об Антоновских мостах , автомобильных и железнодорожных, то подчеркивают, что это одни из важнейших логистических артерий через Днепр, которые позволяют поставлять правобережную группировку оккупантов. И это правда.

Мосты обеспечивают высокий уровень грузоперевозки за единицу времени – то, что не сможет обеспечить ни одна понтонная переправа. Понятно, что переправы могут компенсировать потерю моста, но время переброски сил и средств увеличивается в разы. В определенных условиях эта разница во времени незаметна и несущественна, но в других…

В ситуации методического развития событий на линии фронта понтоны вполне могут компенсировать потерю моста, но стоит интенсивности боевых действий возрасти, как они уже не смогут обеспечивать необходимый грузопоток.

Важность мостов в обеспечении передовых подразделений российских оккупационных войск не выдумана и не преувеличена. Без их полноценного функционирования или частичного российским оккупационным войскам крайне проблематично вести не только наступательные действия, но и оборонительные.

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Месть не спасет от фиаско

Утрата полноценного сообщения между левобережной и правобережной группировками российских оккупационных формирований в Херсонской области критическая для оккупантов. По всей вероятности, они могут увеличить террор гражданского населения, нарастив ежесуточный обстрел прифронтовых городов и сел, в частности Николаева.

Но эта конвульсия не изменит ситуацию в целом. Оккупанты теряют логистический контроль за правым берегом Херсонщины.

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