Украина "готовит Цезаря" из вражеских БДК: в ВМС объяснили, как это повлияет на десантные операции России

14 февраля наши защитники нанесли еще один позорный удар по Черноморскому флоту России. Оккупанты с начала вторжения потеряли уже свой шестой большой десантный корабль.

Как уничтожение "Цезаря Куникова" и ему подобных "представителей" российского флота в Черном море скажется на успехе проведения врагом десантных операций, в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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"Миссия невыполнима"

По словам Плетенчука, десантные "походы" врага в Черном море были невозможны еще до удара по "Цезарю". Военный отметил, что такие операции не проводятся самостоятельно. Они обычно сопровождаются сухопутным компонентом и являются самым сложным типом морских операций.

Проведение таких операций для врага также осложнено тем, что наше побережье прикрывают ракетчики ВМС, вооруженные ""Нептунами" і "Гарпунами, на счетах которых уже есть удачные уничтожения российских кораблей.

Актуальность десантных операций по состоянию на данный момент не усматривается. Хотя, конечно, враг может хранить такие планы. Но эти планы будет воплотить сверхсложно, потому что Босфор для таких единиц (БДК – 24 Канал) закрыт, внутренними водами России они вряд ли смогут пройти. А из тех 13 единиц, которые изначально имел Черноморский флот, у оккупантов осталось еще 5. Четыре уничтожены, а четыре – в ремонте,

– подытожил представитель ВМС.

Уничтожение "Цезаря Куникова": что известно