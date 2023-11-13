Думают, куда спрятать корабли, – сказал Тизенгаузен, какие есть риски для Черноморского флота

Сейчас одна из главных проблем россиян – защита остатков Черноморского флота. Каждый раз враг думает, что надежно защитил или спрятал корабли. Однако Украина, не имеющая собственного флота, все равно отправляет на дно Черного моря российские суда.

Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, чтобы россияне не делали, украинские операторы надводных дронов каждый раз обходят защиту врага.

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"Каждый раз россияне думают, куда спрятать корабли, но им это не удается. В результате получается так, что Черноморский флот только сокращается", – сказал Тизенгаузен.

Почему россияне не могут защитить свои корабли: смотрите видео

Это войдет в историю

Единственный шанс для России сохранить свои уцелевшие корабли – это перебросить их как можно дальше от аннексированного Крыма. Однако такой поступок будет выглядеть как проигрышное отступление ЧФ от украинских атак.

То, как Украина уничтожала хваленый Черноморский флот обязательно войдет в книги военной истории,

– отметил политтехнолог.

Несмотря на опасность для своего флота, россияне продолжают перебрасывать корабли из бухты в бухту в Крыму, добавляя работы нашим операторам. Кроме того, каждый раз после атаки россияне пытаются сделать "возмездия". В зависимости от того, какой удар наносит Украина, так отвечают россияне.

"Например, если надводные дроны поражают цель, то оккупанты бьют по Одессе и потом пишут, что якобы уничтожили центр производства беспилотников. Проходит немного времени БПЛА снова приплывают и создают проблемы россиянам. Если удар совершен с воздуха ракетой Storm Shadow или SCALP, то захватчики в ответ бьют по аэродрому и говорят, будто уничтожили объект", – добавил Тизенгаузен.

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