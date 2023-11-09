Достанем где угодно: в СНБО рассказали о дальнейшем уничтожении Черноморского флота

Украинские военные нанесли мощный удар по судостроительному заводу "Залив" в аннексированном Крыму. В результате взрыва существенно поврежден вражеский ракетоноситель "Аскольд". Это уже не первый подобный инцидент во время российско-украинской войны и точно не последний.

В эфире 24 Канала секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, куда Россия собирается прятать корабли, чтобы уберечь их от будущих атак. По его словам, Украина имеет безумные успехи на Крымском направлении.

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Мы делаем феноменальные вещи

Украинцы должны следить не только за событиями, происходящими на суше. Ведь, например, уничтожение подводной лодки – одно из величайших достижений Вооруженных Сил. Впервые в истории, страна, не имеющая флота, нанесла удар по подводной лодке страны-агрессора. Сейчас Украина имеет возможности уничтожать вражеские цели в акватории Черного моря.

Такого не было никогда, но нам удается. Мы делаем феноменальные вещи, от которых в восторге все наши партнеры и Запад, который на нашей стороне,

– сказал Данилов.

После серии мощных ударов по военным объектам во временно оккупированном Крыму россияне начинают передислоцироваться. Оккупанты понимают нашу мощь и уже начинают бежать из Крыма.

"Они собираются отправиться в оккупированную часть Грузии. Я хочу подчеркнуть, что мы достанем их где угодно, где бы они ни пытались скрыться. Весь металлолом, который сейчас находится в Черном и Азовском морях, будет уничтожен нашими военными и партизанами", – добавил секретарь СНБО.

Куда россияне могут передислоцировать корабли из Крыма: смотрите видео

Атака на "Аскольд": коротко