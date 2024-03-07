Видео уничтожения HIMARS хотят расследовать в оборонном комитете Рады

В Комитете Верховной рады по вопросам обороны и разведки считают, что первая за более чем полтора года потеря реактивной системы залпового огня HIMARS требует тщательного расследования.

Ранее в сети распространили видео момента уничтожения HIMARS. Сейчас о том, что это следует расследовать, заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в эфире "Свобода.Live", информирует 24 Канал.

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По его словам, наведение точного удара баллистической ракеты "Искандер" на цель, требует много времени. Он добавил, что на обнародованных кадрах HIMARS стреляет с тыла, и вражеская разведка активно работает на его обнаружение.

"Когда вот так летают и его "изображают" – есть там обычные средства, даже на нашем, на тактическом иногда уровне, на оперативном уровне, и ты видишь, что над тобой летает. Поэтому здесь нужно вообще разбираться, кто обеспечивал ПВО, кто обеспечивал воздушную безопасность", – отметил Костенко.

Он добавил, что если есть на уровне командира взвода и роты те планшеты, которые показывают полеты БПЛА, то на уровне HIMARS в каждой машине такое должно быть.

Уничтожение HIMARS: что известно