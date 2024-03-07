Раніше у мережі поширили відео моменту знищення HIMARS. Наразі про те, що це слід розслідувати заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі "Свобода.Live", інформує 24 Канал.
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За його словами, наведення точного удару балістичної ракети "Іскандер" на ціль, потребує багато часу. Він додав, що на оприлюднених кадрах HIMARS стріляє з тилу і ворожа розвідка активно працює на його виявлення.
"Коли ось так літають і його "змальовують" – є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає. Тому тут потрібно взагалі розбиратися, хто забезпечував ППО, хто забезпечував повітряну безпеку", – зазначив Костенко.
Він додав, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути.
Знищенням HIMARS: що відомо
- Днями американське видання Newsweek та низка ЗМІ поширили відео, на якому російські військові імовірно вразили українську РСЗВ HIMARS.
- Було зазначено, що сталось це на на відстані понад 40 кілометрів від нинішньої лінії фронту – неподалік від села Никанорівка Покровського району Донецької області.