Раніше у мережі поширили відео моменту знищення HIMARS. Наразі про те, що це слід розслідувати заявив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі "Свобода.Live", інформує 24 Канал.

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За його словами, наведення точного удару балістичної ракети "Іскандер" на ціль, потребує багато часу. Він додав, що на оприлюднених кадрах HIMARS стріляє з тилу і ворожа розвідка активно працює на його виявлення.

"Коли ось так літають і його "змальовують" – є там звичайні засоби, навіть на нашому, на тактичному іноді рівні, на оперативному рівні, і ти бачиш, що над тобою літає. Тому тут потрібно взагалі розбиратися, хто забезпечував ППО, хто забезпечував повітряну безпеку", – зазначив Костенко.

Він додав, що якщо є на рівні командира взводу і роти ті планшети, які показують польоти БпЛА, то на рівні HIMARS у кожній машині таке має бути.

Знищенням HIMARS: що відомо