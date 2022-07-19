Военный эксперт ответил, может ли Россия поймать HIMARS ракетами

Украина получила от партнеров реактивную систему залпового огня HIMARS. Из-за этого у оккупантов паника, потому что их склады постоянно горят, как и они сами.

Вполне логично, что россия может захотеть уничтожить эти РСЗО. Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал, возможно ли это.

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Такая возможность существует. Но я думаю, что наши ВСУ очень активно демонстрируют мобильную оборону и постоянно перемещаются. Поймать, конечно, их можно, но это достаточно нелегко. Ведь у российских пилотов нет такого опыта боевого применения,

– сказал эксперт.

По его словам, у россиян есть разный опыт работы в Сирии, но это вовсе не та история, которая может возникнуть сейчас.

"Ведь самолеты их старые и попытка российского руководства модернизировать самолет ТУ-160 не завершилась успехом. Вся аппаратура наведения старая и она будет усложнять работу пилотов. Что касается самих ракет – так это крепкое оружие, но работа с ними будет зависеть от того, как стороны изучат их работу", – сказал Бадрак.

россия хочет уничтожить HIMARS

Военно-политическое командование россии поставило перед своими солдатами новую наглую задачу – уничтожить ракетные артиллерийские системы HIMARS. Приказ отдал министр обороны агрессора сергей шойгу.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказывал, что российское военное командование определило HIMARS опасностью, как только увидели их эффективное применение по своим позициям.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверял, что партнеры из США поражены тем, как метко работают украинские артиллеристы. Резников рассказал, что американские партнеры удовлетворены качеством использования украинскими артиллеристами систем HIMARS – они тратят каждую ракету именно с целью высокоточного поражения самых болезненных мест российских войск. Об этом он недавно говорил с министром обороны США Ллойдом Остином.

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