Россияне делают выводы, но ГУР придумывает новые способы уничтожения вражеских судов, – Юсов

Украинские спецназовцы неустанно придумывают новые методы поражения российских судов в Черном море и временно оккупированном Крыму.

В то же время россияне делают определенные выводы и пытаются спасать свои суда. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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Они (россияне, – 24 Канал) делают выводы и пытаются строить новые ограждения различными способами на разных участках. Безусловно, пытаются учитывать. Но в конце концов, и операторы Magura, и бойцы ГУР не повторяются каждый раз, действуют нелинейно,

– объяснил Юсов.

Результаты работы ГУР

Несмотря на все усилия россиян прятать и переводить корабли, строить новые заграждения, Главное управление разведки и морские дроны Magura показывают эффективность своей работы.

Еще три миллиона долларов – это недвижимость, которая есть уже на морском дне,

– лаконично добавил представитель ГУР, намекая на потери врага.

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