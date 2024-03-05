В ВМС ответили, были ли на корабле "Сергей Котов" ЗРК "Тор"

Украина уничтожила очередной российский корабль "Сергей Котов". В Военно-морских силах рассказали, был ли он оснащен установкой противовоздушной обороны.

Представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона рассказал, мог ли уничтоженный корабль "Сергей Котов" быть носителем зенитно-ракетного комплекса "Тор". По его словам, многие обозреватели ошибочно считают, что судно могло быть носителем.

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Установление осталось планами

По словам Плетенчука, "Сергей Котов" был разработан как модульный корабль, поэтому теоретически на нем должны были быть заменяемые блоки, которые бы должны были позволять менять тип вооружения, однако на практике это так и не реализовали.

В то же время несмотря на то, что судно якобы было stells-технологическим, для наших дронов это не стало препятствием.

Что касается замены систем противовоздушной обороны, на самом деле это не столь существенно,

– объяснил представитель ВМС.

Он также отметил, что не считает, что установление системы "Тор" существенно повлияло бы на ситуацию.

В каком состоянии российский корабль "Сергей Котов"