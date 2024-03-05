Котoff и другие: сеть взорвалась мемами об уничтожении корабля "Сергей Котов"

Украина продолжает превращать российский Черноморский флот в подводный. В частности, в ночь на 5 марта потопили патрульное судно.

Украина уничтожила очередной российский корабль "Сергей Котов". Как в сети отреагировали на потопление еще одного российского судна – читайте в тексте 24 Канала.

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Котһоп/ Котoff

Первое, на что обратили внимание пользователи – название корабля. Конечно, оно отличается от других названий российских кораблей, но в сети тоже увидели символизм. Там добавили английские окончания, которые означают "включить / выключить".



В сети обратили внимание на название корабля / Скриншот 24 Канала

Силы обороны Юга назвали этот мем "мемом дня", намекая на то, что корабль потоплен, то есть он теперь навсегда в режиме "Котoff".

Символизм не заканчивается

Кроме названия, пользователи также обратили внимание на то, в чью честь назвали корабль, а именно в честь контр-админара, который умер на территории временно оккупированного Крыма. Местом его смерти стала Феодосия, а судно уничтожили в Керчи.



Мемы о Сергее Котове / Скриншот 24 Канала

Кроме этого, пользователи соцсетей также вспомнили лозунги россиян о том, что они "могут повторить" какие-то исторические события. В частности, там написали, что могут повторить триумфальное уничтожение крейсера "Москва". Стоит отметить, что потопление этого флагмана стало одной из первых побед Украины в Черном море, которое наше государство постепенно возвращает под свой контроль.



Уничтожение судна "Сергей Котов" высмеяли в сети / Скриншот 24 канала

Судно не спряталось от украинских дронов

Этот корабль стал жертвой украинских дронов "Магура". К слову, именно с помощью этих БпЛА уничтожили и "Ивановец". От наших беспилотников невозможно спрятаться. именно на это и обратили внимание пользователи сети.



"Сергей Котов" не спрятался от украинских дронов / скриншот 24 Канала

Наталья Гуменюк рассказывала, что эта атака на судно стала третьей, однако теперь оно не подлежит ремонту.

Также пользователи намекнули на то, что Украина создает собственный Черноморский флот из акул, которые, вероятно, уничтожают российские корабли. В то же время еще больший вес приобретает то, что Украина фактически не имея собственного флота продолжает наносить России колоссальные потери в кораблях.



"Черноморский флот Украины" / Скриншот 24 Канала

Задание со звездочкой

Кроме этого, пользователи также высмеяли тот факт, что "Сергей Котов" пошел на дно. На этот раз картинка была в формате теста от гугла, где нужно выбрать все части композиции, где есть корабль. Вот только нюанс в том, что там только море.



Задание со звездочкой / Скриншот 24 Канала

Другие мемы об уничтожении "Сергея Котова" / Скриншоты 24 Канала

Погибло 7 членов экипажа