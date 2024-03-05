Україна знищила черговий російський корабель "Сергій Котов". Як у мережі відреагували на потоплення ще одного російського судна – читайте у тексті 24 Каналу.

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Котon/ Котoff

Найперше, на що звернули увагу користувачі – назва корабля. Звісно, вона відрізняється від інших назв російських кораблів, але у мережі теж побачили символізм. Там додали англійські закінчення, які означають "ввімкнути/ вимкнути".



У мережі звернули увагу на назву корабля / Скриншот 24 Каналу

Сили оборони Півдня назвали цей мем "мемом дня", натякаючи на те, що корабель потоплено, тобто він тепер назавжди в режимі "Котoff".

Символізм не закінчується

Крім назви, користувачі також звернули увагу на те, на чию честь назвали корабель, а саме на честь контр-адмінара, який помер на території тимчасово окупованого Криму. Місцем його смерті стала Феодосія, а судно знищили у Керчі.



Меми про Сергія Котова / Скриншот 24 Каналу

Крім цього, користувачі соцмереж також пригадали гасла росіян про те, що вони "можуть повторіть" якісь історичні події. Зокрема, там написали, що можуть повторити тріумфальне знищення крейсера "Москва". Варто наголосити, що потоплення цього флагмана стало однією із перших перемог України у Чорному морі, яке наша держава поступово повертає під свій контроль.



Знищення судна "Сергій Котов" висміяли в мережі / Скриншот 24 Каналу

Судно не заховалось від українських дронів

Цей корабель став жертвою українських дронів "Магура". До слова, саме за допомогою цих БпЛА знищили і "Івановєц". Від наших безпілотників неможливо сховатися. саме на це й звернули увагу користувачі мережі.



"Сергій Котов" не сховався від українських дронів / скриншот 24 Каналу

Наталія Гуменюк розповідала, що ця атака на судно стала третьою, однак тепер воно не підлягає ремонту.

Також користувачі натякнули на те, що Україна створює власний Чорноморський флот з акул, які, ймовірно, нищать російські кораблі. Водночас ще більшої ваги набуває те, що Україна фактично не маючи власного флоту продовжує завдавати Росії колосальних втрат у кораблях.



"Чорноморський флот України" / Скриншот 24 Каналу

Завдання з зірочкою

Крім цього, користувачі також висміяли той факт, що "Сергій Котов" пішов на дно. Цього разу картинка була у форматі тесту від гуглу, де потрібно обрати усі частини композиції, де є корабель. От тільки нюанс в тому, що там тільки море.



Завдання із зірочкою / Скриншот 24 Каналу

Інші меми про знищення "Сергія Котова" / Скриншоти 24 Каналу

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