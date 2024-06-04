Будет горячо: оккупанты готовятся к удару по Крымскому мосту, – "Атеш"

В последнее время Россия усилила охрану Крымского моста, наращивает авиацию, а также свозит туда системы ПВО. Очевидно оккупанты опасаются потерять свой незаконно построенный объект.

Об этом сообщают агенты партизанского движения "Атеш", который действует на территории временно оккупированного полуострова. По их словам, российские захватчики готовятся к потенциальному удару.

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Россияне укрепляют защиту Крымского моста

Агенты движения "Атеш" сообщают, что российские оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы защитить его от украинских безэкипажных морских катеров.

В то же время партизанам стала известна информация о том, что захватчики активно перебрасывают дополнительные системы противовоздушной обороны в район города Керс. Агентам удалось даже зафиксировать их дислокацию.

Это свидетельствует о подготовке к неизбежному удару по их военной логистике. Баржа в порту "Кавказ" была лишь подготовительным этапом. Ожидаем прокаливания,

– говорится в сообщении.

Об этом говорят не впервые

На днях руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Крымский мост достаточно внимательно оберегают. По состоянию на сегодня враг существенно усилил охрану сооружения с воздуха, с помощью авиации.

По его словам, увеличение авиации произошло на фоне отсутствия фактически никакой возможности патрулировать с моря, обеспечивать контроль гражданского судоходства, а также охрану прибрежных вод именно кораблями.

В частности, оккупанты используют в районе Крымского моста огромное количество своих самолетов. Среди них наблюдаются и последние модели бортов. Это фактически парк, "представлен всеми машинами, которые вообще есть в наличии вооруженных сил и у флота".

Что известно об ударе по порту "Кавказ"