Следующая цель: в "Атеш" показали охрану Крымского моста
Источник:"Атеш"
Агенты "Атеш" продолжают вести разведку за временно уцелевшим Крымским мостом. Партизаны отметили, что этот объект россияне защищают особенно серьезно.
В частности, движение "Атеш" показало ПЗРК, который размещен прямо неподалеку незаконной застройки. Уже вскоре он станет следующим "хлопком" в Крыму.
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ПЗРК возле Крымского моста
В "Атеш" отмечают, что россияне особенно тщательно охраняют Крымский мост. Однако, как пишут партизаны, вскрытие всей системы противовоздушной обороны моста – это лишь вопрос времени.
Постоянное наблюдение дает правильное понимание ситуации и позволит использовать найденные уязвимости в эшелонированной системе ПВО. Обнаруженная система ПЗРК вскоре станет следующей целью высокоточных украинских ракет,
– указали агенты "Атеш".
Россияне готовятся к атакам на Крымский мост / Агенты "Атеш"
Партизанское движение продолжает вести систематическое наблюдение и передавать собранную информацию Вооруженным Силам для скорейшего и полного освобождения территорий Украины. Агенты "Атеш" призывают помогать им в уничтожении незаконных застроек.
Уничтожение Крымского моста
- Ранее в "Атеш" уже сообщали, что россияне готовятся к ударам по Крымскому мосту. Оккупанты выставили старые баржи вдоль Керченского моста, чтобы защитить его от украинских безэкипажных морских катеров. Также враг стягивает больше систем ПВО в Керчь.
- Руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук рассказал, что Крымский мост достаточно внимательно оберегают. По состоянию на сегодня враг существенно усилил охрану сооружения с воздуха, с помощью авиации. Это произошло на фоне того, что враг практически не может патрулировать в море.
- Издание The Sun писало, что украинские бойцы ожидают того, что они уничтожат Крымский мост уже до к середине июля 2024 года. Ожидается, что для этой атаки используют ракеты Storm Shadow. Они будут атаковать конструкцию моста, а морские дроны ударят по основам.