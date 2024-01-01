Путин перешел в режим "обиженного", – военный эксперт объяснил, чего боится диктатор

Россия признала, что в результате уничтожения большого десантного корабля "Новочеркасск" потеряла 74 своих военных, еще 27 получили ранения. Даже этот факт страна-агрессор хочет использовать для своих целей.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что экипаж такого судна вмещает около 90 человек. Поэтому было очевидно, что потери среди личного состава и груза очень серьезны.

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Почему Россия признала такие большие потери

Сейчас россиянам выгодно притворяться жертвами. После уничтожения БДК "Новочеркасск" они начали играть в эту "игру" и позиционируют себя "жертвами" на всех международных площадках.

Вероятно, более 100 террористов были на этом корабле. Их "отминусовали". Теперь россияне пытаются положительно это обыграть,

– сказал Роман Свитан.

Когда весной 2022 года на дно пошел крейсер "Москва", оккупанты хотели это скрыть. Дело в том, что тогда так называемая "сво" только начиналась, поэтому нельзя было говорить о каких-либо серьезных потерях в армии.

"Сейчас их информационный поток настроен против стран НАТО. Они хотят сделять из себя жертву, которую якобы "убивает" натовский блок. Так хотят увеличить уровень недовольства россиян", – заметил военный эксперт.

Более того, Украину обстреливают с оккупированной территории. Например, из Донецка, Макеевки, Ясиноватой стреляют по Авдеевке. Наши военные отвечают и уничтожают позиции россиян, которые расположены в этих городах. В свою очередь оккупанты также хотят использовать это как определенный негатив в отношении Украины.

На ближайшие 3 месяца до выборов, а точнее до того, как они "перепишут Путина на Путина", будет такой лейтмотив представления себя миру. Режим "обиженных" – в таком амплуа будет работать Россия,

– сказал Свитан.

Что может измениться после "выборов"

После псевдовыборов Путин сможет еще 6 лет руководить страной. Как только он получит определенный карт-бланш, россияне уже не будут ему нужны. По словам Света, оптимальный вариант, если Северный Кавказ за эти 3 месяца до выборов просто отделится от России. Ичкерия, Ингушетия тоже могут выбрать такой сценарий.

Поэтому сегодня Путин очень осторожно ведёт эти моменты и перешел в режим "обиженного". Он хочет как-то сплотить страну изнутри и не дать возможности кому-то давить на Россию. Путин будет очень уязвим в ближайшие 3 месяца, но затем его риторика резко изменится,

– допустил военный эксперт.

Вероятно, мы еще увидим мобилизационные движения, конфликты в других городах, под ударом могут оказаться разные страны. Не стоит исключать, что после выборов российский диктатор действительно может нанести удар по странам Балтии.

"Он будет изучать, где еще можно разжечь конфликты. Сейчас Путин в роли жертвы, но потом будет нападать", – подытожил Роман Свитан.

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