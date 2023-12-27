Какова способность России высадить десант после уничтожения трех БДК: в ВМС дали оценку
Источник:"Голос Америки"
Российская армия 26 декабря потеряла очередной крупный десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. Эта потеря повлияла на возможную способность России взорвать свой десант в Украине.
Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа отметил, что после подобных ударов оккупантам будет сложно проводить высадки своего десанта. Кроме того, подобные атаки повлияют и на расположение ракетоносителей захватчиков.
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Неижпапа оценил возможность высадки россиянами десанта
Неижпапа рассказал, что украинские защитники с момента полномасштабного вторжения России успешно уничтожили три БДК, а также еще несколько десантных кораблей, принадлежавших стране-агрессору. По словам вице-адмирала, подобные действия существенно помешали способности противника совершать десантные нападения, уменьшив их численность только к батальону, то есть фактически вдвое.
Раньше они одновременно могли высадить два батальона, а теперь – один,
– подчеркнул Неежпапа.
Неижпапа подчеркнул, что одной из приоритетных задач ВСУ является противодействие десантным кораблям противника и ракетоносцам типа "Калибр". Он отметил, что благодаря упреждающим мерам Сил обороны российский флот успешно передислоцировал все свои ракетоносители "Калибров" в порт Новороссийск.
Вице-адмирал подчеркнул, что подобная передислокация произошла в течение 2023 года. Так, кроме ракетоносцев, россияне вывели свои десантные и патрульные корабли, сосредоточив их в Феодосии и Новороссийске.
Российский БДК "Новочеркасск" - все
- Во временно оккупированной Феодосии ночью 26 декабря прогремели мощные взрывы. В конце концов стало известно, что в результате атаки был уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск".
- Следует отметить, что на этом судне могло быть оружие или боекомплекты. Именно поэтому и возникла мощная детонация.
- В то же время российские СМИ отметили, что на борту БДК "Новочеркасск" было 98 моряков, среди которых по меньшей мере два офицера: Иван Ивашев и командир корабля Николай Степаненко. В России хоть и сочли этот удар, однако поспешили заверить, что якобы "никто не пострадал".