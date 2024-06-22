Эксперт объяснил, почему уничтожить ПВО в Крыму проще, чем на других оккупированных территориях и в России

Силы обороны продолжают наносить мощные удары по российской противовоздушной обороне в Крыму. Уничтожение ПВО на оккупированном полуострове проще, чем на других ВОТ или в Белгородской области.

Такое мнение в материале 24 Канала высказал эксперт по авиации и ведущий научный сотрудник НАН. Также Валерий Романенко объяснил, почему уничтожить российскую ПВО в Крыму проще.

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Уничтожение российской ПВО в Крыму

Эксперт отметил, что учитывая размещение средств ПВО на полуострове и их историю, их уничтожение является более простым, чем на других временно оккупированных территориях или в Белгородской области.

Также добавил, что сейчас в Крыму отрабатываются фактически тактические приемы уничтожения этих комплексов. Каждая операция – колоссальная работа различных родов войск, которая и дает такой результат.

Там привлекаются не только новейшие, скажем так, крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP. Или, если комбинированный удар, и применяются еще и ракеты ATACMS. А еще и применяются самолеты, которые запускают ловушки, и истребители, которые прикрывают. Применяются также методы радиопомех. То есть идут такие комбинированные операции. И по Крыму нам просто легче их воплощать,

– подчеркнул Романенко.

Результаты операции видим в виде количества выведенных из строя систем ПВО во временно оккупированном Крыму. В частности, недавно в СтратКоме ВСУ сообщили, что за последние два месяца общее количество отдельно пораженных вражеских систем ПВО на полуострове – около 15.

Пораженные дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций и более чем 10 пунктов управления.