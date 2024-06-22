Таку думку в матеріалі 24 Каналу висловив експерт з авіації та провідний науковий співробітник НАН. Також Валерій Романенко пояснив, чому знищити російську ППО у Криму простіше.

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Знищення російської ППО у Криму

Експерт зазначив, що з огляду на розміщення засобів ППО на півострові та їхню історію, їхнє знищення є простішим, ніж на інших тимчасово окупованих територіях чи в Бєлгородській області.

Також додав, що зараз у Криму опрацьовуються фактично тактичні прийоми знищення цих комплексів. Кожна операція – колосальна робота різних родів військ, яка і дає такий результат.

Там залучаються не лише новітні, скажімо так, крилаті ракети Storm Shadow чи SCALP. Або, якщо комбінований удар, і застосовуються ще й ракети ATACMS. А ще й застосовуються літаки, які запускають пастки, і винищувачі, які прикривають. Застосовуються також методи радіоперешкод. Тобто йдуть такі комбіновані операції. І по Криму нам просто легше їх втілювати,

– наголосив Романенко.

Результати операції бачимо у вигляді кількості виведених з ладу систем ППО в тимчасово окупованому Криму. Зокрема, нещодавно у СтратКомі ЗСУ повідомили, що за останні два місяці загальна кількість окремо уражених ворожих систем ППО на півострові – близько 15.

Уражені дивізіони ППО в модифікаціях С-300, С-350, С-400. Знищені десятки пускових установок зазначених систем, понад 15 радіолокаційних станцій і більш ніж 10 пунктів управління.