Уничтожение самолета А-50 и повреждение Ил-22: на какие 3 сферы врага будет иметь влияние

Воздушные силы ВСУ вечером 14 января отправили в вечный полет российский самолет А-50 и повредили пункт управления Ил-22. Это существенная потеря для врага, которая повлияет на несколько сфер.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко. Он объяснил, насколько весомым для российских захватчиков является сбитие самолета А-50 и повреждение Ил-22.

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Последствия ударов по самолетам

Как отметил военный эксперт, для оценки этого события на историческом уровне нужно рассмотреть составляющие последствий сразу в трех сферах: военной, экономической и политической.

Первый аспект – военный. А-50 – это самолет, обеспечивающий разведку и управление с воздуха общей системы группировки войск на всем театре военных действий.

Враг потерял воздушный элемент, позволяющий проводить разведку воздушных, наземных, надводных целей и, возможно, даже подводных. К тому же, парная работа А-50 и Ил-22 говорит о том, что россияне технически не реализовали возможность выполнения нескольких задач одним средством, например, как сделали американцы в самолете E-3 Sentry.

По сравнению с советским временем А-50 усовершенствовались. На вооружении у России есть модернизированные варианты, вероятнее всего, один из них сбили Воздушные силы ВСУ.

Выбит такой важный воздушный элемент разведывательно-ударного комплекса. Это та система, за которой будущее в широкомасштабной войне, ведь она позволяет в онлайн-времени обнаруживать цели, передавать на средства поражения и те проводят соответствующие действия,

– отметил Романенко.

А-50 и Ил-22 осуществляют разведывательную и управленческую деятельность по самолетам и наземным средствам, которые наносили удары по объектам Сил обороны Украины. Уничтожение и повреждение таких элементов означает снижение потенциалов россиян по введению разведки в управлении войсками.

Второй аспект – экономический. По разным оценкам, стоимость самолета А50 составляет от 330 до 500 миллионов долларов в зависимости от оснащения. Стоимость Ил-22 примерно 30 миллионов.

Третий аспект – политический. Российские пропагандисты хотят подать, что эти два самолета якобы сбили сами россияне. С одной стороны, это абсурд, но если глубже изучить вопрос, то оккупанты делают это продуманно. Ведь для россиян более позорно, если украинские военные сбили самолеты такого уровня.

Это в воздухе, как на море с крейсером "Москва". Поэтому идут на такую ложь и фальсификации, что якобы сбили своими средствами. Это говорит о важном значении события,

– добавил военный эксперт.

Он подытожил, что за последние несколько недель Вооруженные Силы Украины нанесли существенное поражение по военному и экономическому потенциалу врага, а также снизили престиж так называемой "второй армии мира".

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