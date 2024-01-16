Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант Ігор Романенко. Він пояснив, наскільки вагомим для російських загарбників є збиття літака А-50 і пошкодження Іл-22.

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Наслідки ударів по літаках

Як зазначив військовий експерт, для оцінки цієї події на історичному рівні, треба розглянути складові наслідків одразу у трьох сферах: військовій, економічний та політичній.

Перший аспект – військовий. А-50 – це літак, який забезпечує розвідку й управління з повітря загальної системи угруповання військ на всьому театрі воєнних дій.

Ворог втратив повітряний елемент, який дозволяв проводити розвідку повітряних, наземних, надводних цілей та, можливо, навіть підводних. До того ж парна робота А-50 та Іл-22 говорить про те, що росіяни технічно не реалізували можливість виконання кількох завдань одним засобом, наприклад, як зробили американці в літаку E-3 Sentry.

Порівняно з радянським часом, А-50 удосконалились. На озброєнні Росія має модернізовані варіанти, найімовірніше, один з них збили Повітряні сили ЗСУ.

Вибитий такий важливий повітряний елемент розвідувально-ударного комплексу. Це та система, за якою майбутнє у широкомасштабній війні, адже вона дозволяє в онлайн-часі виявляти цілі, передавати на засоби ураження й ті проводять відповідні дії,

– зазначив Романенко.

А-50 та Іл-22 здійснюють розвідувальну й управлінську діяльність по літаках й наземних засобах, які завдавали удари по об'єктах Сил оборони України. Знищення та пошкодження таких елементів означає зниження потенціалів спроможностей росіян щодо введення розвідки в управлінні військами.

Другий аспект – економічний. За різними оцінками, вартість літака А50 становить від 330 до 500 мільйонів доларів, залежно від оснащення. Вартість Іл-22 приблизно 30 мільйонів.

Третій аспект – політичний. Російські пропагандисти хочуть подати, що нібито ці два літаки збили самі росіяни. З одного боку, це абсурд, але якщо глибше вивчити питання, то окупанти роблять це продумано. Адже для росіян ганебніше, якщо українські військові збили літаки такого рівня.

Це в повітрі, як на морі з крейсером "Москва". Тому йдуть на таку брехню та фальсифікацію, що нібито збили своїми засобами. Це говорить про важливе значення події,

– додав військовий експерт.

Він підсумував, що за останні декілька тижнів Збройні Сили України завдали суттєвого враження по військовому та економічному потенціалу ворога, а також знизили престиж так званої "другої армії світу".

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