Минус 6 самолетов России за 3 дня: уменьшатся ли массированные атаки в ближайшее время

Утром 19 февраля Воздушные Силы сбили два российских самолета на Восточном направлении – истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С. Ранее украинские сили также нанесли мощный удар по вражеской авиации.

Военный эксперт Олег Жданов сказал 24 Каналу, что эти действия Сил обороны могут отбить у врага желание применять самолеты. Он добавил, что украинское командование наверняка пытается повторить операцию, которая была проведена в декабре 2023 года на Херсонском направлении. Тогда враг остался одновременно без трех своих самолетов Су-34.

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Довольно существенный результат

Тогда уничтожение такого количества авиации противника практически остановило применение тактической авиации в целом на оперативном направлении.

Это может сработать и сейчас. Воздушным Силам удалось сбить за три дня вдвое больше – 6 самолетов. Это довольно существенный результат. Сейчас российские летчики будут по крайней мере отказываться выполнять боевые задачи при таких условиях работы украинской ПВО. Поэтому надеемся, что активность тактической авиации восточного участка фронта может значительно уменьшиться,

– отметил военный эксперт.

Украинские силы 22 декабря 2023 года сбили сразу три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 . Это произошло в Херсонской области вблизи села Крынки, когда самолеты пытались нанести удар по плацдарму ВСУ на левом берегу Днепра. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат назвал эти действия украинских сил "блестяще направленной операцией Украины".

В то же время ликвидация этих самолетов определенным образом может повлиять на применение Россией массированных ударов по территории Украины.

"Ракетные обстрелы по территории Украины являются прерогативой старшего командования. Эти решения принимает генеральный штаб России. Поэтому они могут местью за такие активные действия наших Сил ПВО на отдельных оперативных направлениях. Ведь потеря самолетов для россиян на сегодня является очень болезненным вопросом", – объяснил Олег Жданов.

Что известно о ликвидации вражеских самолетов на Востоке

19 февраля Воздушные силы ликвидировали истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С, которые осуществляли удары КАБами по позициям ВСУ.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук заявил, что самолеты были сбиты в небе над Мариуполем. По его словам, один из российских пилотов дрейфовал в Азовском море "лицом в воду".

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, один из самолетов упал в море. Из-за этого оккупанты даже подняли в небо вертолет.

В то же время представитель Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что из-за уничтожения ДРЛО А-50, российские летчики стали уже не такими смелыми и не решаются приближаться к украинским позициям. Благодаря этому уменьшается дальность применения их средств поражения.

В течение последних трех дней Воздушные Силы ликвидировали 6 российских самолетов. Так, 17 февраля они сбили два Су-34 и один Су-35, 18 февраля – еще один истребитель Су-34 и 19 февраля – еще два самолета – Су-34 и Су-35С.