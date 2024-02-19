Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що ці дії Сил оборони можуть відбити у ворога бажання застосовувати літаки. Він додав, що українське командування, напевно, намагається повторити операцію, яка була проведена у грудні 2023 року на Херсонському напрямку. Тоді ворог залишився одночасно без трьох своїх літаків Су-34.

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Доволі суттєвий результат

Тоді знищення такої кількості літаків противника практично зупинило застосування тактичної авіації в цілому на оперативному напрямку.

Це може спрацювати і зараз. Повітряним силам вдалося збити за три дні вдвічі більше – 6 літаків. Це доволі суттєвий результат. Зараз російські льотчики будуть принаймні відмовлятися виконувати бойові завдання за таких умов роботи української ППО. Тому сподіваймося, що активність тактичної авіації східної ділянки фронту може значно зменшитися,

– наголосив військовий експерт.

Зверніть увагу! Українські сили 22 грудня 2023 року збили одразу три ворожих винищувачі-бомбардувальники Су-34. Це відбулось в Херсонській області поблизу села Кринки, коли літаки намагалися завдати удару по плацдарму ЗСУ на лівому березі Дніпра. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат назвав ці дії українських сил "блискуче спрямованою операцією України".

Водночас ліквідація цих літаків певним чином може вплинути на завдання Росією масованих ударів по території України.

"Ракетні обстріли по території України є прерогативою старшого командування. Ці рішення ухвалює генеральний штаб Росії. Тому вони можуть бути помстою за такі активні дії наших Сил ППО на окремих оперативних напрямках. Адже втрата літаків для росіян на сьогодні є дуже болючим питанням", – пояснив Олег Жданов.

Важливо! Упродовж останніх трьох днів Повітряні сили ліквідували 6 російських літаків. Так, 17 лютого вони збили два Су-34 та один Су-35, 18 лютого – ще один винищувач Су-34 і 19 лютого – ще два літаки – Су-34 та Су-35С.

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