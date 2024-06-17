СБУ уничтожила более тысячи вражеских танков: большинство – на начальных рубежах к наступлению
Источник:Служба безопасности Украины
Бойцы Службы безопасности Украины также продолжают уничтожать врага и его вооружение. И так, с начала полномасштабной войны они уничтожили более 1 тысячи российских танков.
Как сообщили в СБУ, с февраля 2022 года украинским воинам удалось ликвидировать 1006 российских танков. Таким образом они нанесли оккупационной армии огромный ущерб.
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Россия потеряла более 1 тысячи танков
С начала полномасштабного вторжения СБУ уничтожила 1006 вражеских танков, большинство из которых было ликвидировано во время жестоких боев в Донецкой и Харьковской областях.
Отмечается, что используя тяжелую бронетехнику, противник в основном пытался прорвать позиции украинских защитников и обеспечить прикрытие штурмовых групп оккупантов.
Кроме того, в Службе безопасности Украины отметили, что враг регулярно привлекал танковые соединения для проведения атак на укрепленные районы Сил обороны в Запорожской области.
Для огневого поражения российской бронетехники Служба безопасности проводила эффективные оперативно-боевые операции совместно с подразделениями ВСУ. Против вражеских танков применяли максимальный арсенал бронебойного вооружения и беспилотных комплексов,
– говорится в сообщении СБУ.
Сообщается, что большое количество российской бронетехники было поражено еще на начальных рубежах для наступления – до того, как они выходили на штурм украинских позиций.
СБУ мощно уничтожают танки оккупантов: смотрите видео
Более того, часть танков удалось уничтожить вместе с их экипажами. СБУ бок о бок с другими подразделениями Сил обороны Украины "продолжает "минусовать" оккупационные группировки России, чтобы приблизить нашу Победу".Заметим также, что только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения оккупационное войско потеряло тысячи единиц различного рода техники и оружия.
Потери врага среди танков в войне: последние новости
- Российские военные совершили неудачный ночной штурм позиций ВСУ возле Красногоровки. Оккупанты привлекли 2 танка, однако они были уничтожены. Кроме этого, были уничтожены остатки вражеского десанта, который противник планировал использовать для штурма окопов ВСУ.
- На днях военные 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша показали, как уничтожили бронетанковую штурмовую группу оккупантов на Покровском направлении. Во время боя сожгли более 16 единиц российской техники. В частности, 8 танков.