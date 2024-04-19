Наша официальная дальность – 800 километров, – Group 13 об операциях по флоту России
Подразделение Group 13 ГУР МО является одним из главных участников битвы за Черное море. Бойцы совместно с СБУ, ВМС и Воздушными силами уничтожают вражеский Черноморский флот.
Это подразделение появилось после того, как руководство ГУР МО предложило разведчику с позывным “Тринадцатый” работать именно над уничтожением российского флота. Об этом основатель и командир Group 13 рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
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Сложности в работе Group 13
Несмотря на значительные результаты, уже осуществленных операций бойцам "Группы 13" повторить сложно. Все из-за того, что враг оттягивает свои корабли все дальше в надежде, что до них не доберутся морские дроны-камикадзе. В то же время "Тринадцатый" отмечает, что бойцы не стоят на месте.
Дальность увеличивается. Наша дальность официальная – 800 километров. Это то, что можно видеть в открытых источниках. А остальное уже будем показывать по результатам нашей работы,
– заявил командир.
Подготовка каждой операции, результатам которой украинцы впоследствии радуются, это кропотливая работа бойцов, которая требует тщательного изучения как и цели, так и всех возможных сценариев.
Сейчас бойцы Group 13 продолжают работать, чтобы враг понял четко, что убежать не удастся, а уничтожение – неизбежно.
Украина успешно уничтожает российские корабли
- В ночь на 24 марта Силы обороны Украины успешно атаковали российские военные корабли "Азов" и "Ямал" во временно оккупированном Севастополе. Военно-морские силы подтвердили, что эти корабли получили серьезные повреждения и не смогут выполнять боевые задачи в ближайшем будущем.
- Уже вскоре, 26 марта, Вооруженные силы Украины успешно поразили российское судно "Константин Ольшанский" с помощью украинской ракеты "Нептун". Корабль, который изначально принадлежал Украине, был незаконно захвачен российскими силами в 2014 году во время аннексии Крыма.
- В ночь на 5 марта украинские морские дроны Magura V5 атаковали российский патрульный корабль "Сергей Котов". Операцию осуществило спецподразделение разведки Group 13 вместе с Военно-морскими силами ВСУ, а также при поддержке Минцифры. По данным OSINT-аналитиков, корабль затонул в 8 километрах от побережья Крыма.