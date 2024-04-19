Наша официальная дальность – 800 километров, – Group 13 об операциях по флоту России

Подразделение Group 13 ГУР МО является одним из главных участников битвы за Черное море. Бойцы совместно с СБУ, ВМС и Воздушными силами уничтожают вражеский Черноморский флот.

Это подразделение появилось после того, как руководство ГУР МО предложило разведчику с позывным “Тринадцатый” работать именно над уничтожением российского флота. Об этом основатель и командир Group 13 рассказал в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

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Сложности в работе Group 13

Несмотря на значительные результаты, уже осуществленных операций бойцам "Группы 13" повторить сложно. Все из-за того, что враг оттягивает свои корабли все дальше в надежде, что до них не доберутся морские дроны-камикадзе. В то же время "Тринадцатый" отмечает, что бойцы не стоят на месте.

Дальность увеличивается. Наша дальность официальная – 800 километров. Это то, что можно видеть в открытых источниках. А остальное уже будем показывать по результатам нашей работы,

– заявил командир.

Подготовка каждой операции, результатам которой украинцы впоследствии радуются, это кропотливая работа бойцов, которая требует тщательного изучения как и цели, так и всех возможных сценариев.

Сейчас бойцы Group 13 продолжают работать, чтобы враг понял четко, что убежать не удастся, а уничтожение – неизбежно.

Украина успешно уничтожает российские корабли