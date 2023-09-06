Уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму: в ГУР очертили, как это повлияет на дальнейший ход войны
Источник:Укринформ
В канун Дня Независимости украинские разведчики показали видео уничтожения российского ракетного комплекса С-400 "Триумф". Соответствующая система являлась частью ПВО оккупантов в Крыму
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что ликвидация системы обнажит часть Крыма. Москве необходимо где-то снимать комплексы для устранения последствий атаки ВСУ.
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Больше "дыр" в обороне россиян
Спикер ГУР Андрей Юсов убеждает, что уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму уже оказывает значительное влияние на ход войны. Соответствующий комплекс должен был прикрывать россиян на оккупированном полуострове. Теперь они остались без защиты.
Эта система должна была закрывать и прикрывать определенные действия оккупантов. Ее нейтрализация – это успех Украины, который позволит реализовать и дальнейшие операции,
– заявил Юсов.
Россияне в ближайшее время не смогут восстановить резервы. Они обладают ограниченным количеством зенитно-ракетных систем С-400.
ВСУ продолжают давление на россиян в Крыму
- 23 августа украинцы поразили зенитно-ракетный комплекс С-400 на мысе Тарханкут. Они полностью уничтожили российскую систему и личный состав.
- Сразу после этого, 24 августа, на оккупированный остров высадились украинские разведчики. Они провели операцию, в ходе которой было столкновение с врагом и в полном составе вернулись домой.
- По данным британской разведки, в Черном море обострились бои за "вышки Бойко". Они расположены между Крымом и Одессой и могут использоваться в качестве передовых баз развертывания, места посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности.