Уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму: в ГУР очертили, как это повлияет на дальнейший ход войны

В канун Дня Независимости украинские разведчики показали видео уничтожения российского ракетного комплекса С-400 "Триумф". Соответствующая система являлась частью ПВО оккупантов в Крыму

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что ликвидация системы обнажит часть Крыма. Москве необходимо где-то снимать комплексы для устранения последствий атаки ВСУ.

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Больше "дыр" в обороне россиян

Спикер ГУР Андрей Юсов убеждает, что уничтожение С-400 "Триумф" в Крыму уже оказывает значительное влияние на ход войны. Соответствующий комплекс должен был прикрывать россиян на оккупированном полуострове. Теперь они остались без защиты.

Эта система должна была закрывать и прикрывать определенные действия оккупантов. Ее нейтрализация – это успех Украины, который позволит реализовать и дальнейшие операции,

– заявил Юсов.

Россияне в ближайшее время не смогут восстановить резервы. Они обладают ограниченным количеством зенитно-ракетных систем С-400.

ВСУ продолжают давление на россиян в Крыму