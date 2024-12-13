Продолжается "вынос вперед ногами", – Братчук о важных целях для уничтожения в Крыму

Крымский мост пока не является главной целью для уничтожения Украиной. Зато россияне его сильно охраняют средствами противовоздушной обороны.

Именно их уничтожением и занимаются ВСУ. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что Украина уже уничтожила российский ЗРК С-400 в Крыму.

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Важные цели для уничтожения в Крыму

Представитель отметил, что процесс демилитаризации Крыма продолжается. Деоккупация полуострова является одной из важных задач Вооруженных Сил Украины. Военный и дипломатический способы его возвращения будут взаимосвязаны.

Сегодня действительно продолжается "вынос вперед ногами" систем ПВО. Уничтожение ЗРК С-400 это подтверждает,

– подчеркнул Братчук.

Крымский мост сейчас выполняет логистический функционал. Через этот мост оккупанты поставляют на временно оккупированный полуостров горючее – то, что необходимо для местных военных российских группировок.

Интересно! Россияне постоянно стягивают на полуостров все образцы ПВО, ведь охрана Крымского моста для страны-агрессора в приоритете. Однако вражеская ПВО "почему-то" периодически исчезает.

Это касается не только Крыма, но и оккупантов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Враг готовится к интенсивным штурмовым действиям именно на этих оттенках.

Крымский мост сейчас не является приоритетной целью. Однако если говорить об уничтожении систем противовоздушной обороны, об этом военном потенциале оккупантов в Крыму, то как раз эти ПВО на себя оттягивает мост. Враг пытается его охранять,

– пояснил спикер.

Кроме того, украинские дроны, которые атакуют Крым, также выполняют разведывательную функцию по расположению российских военных объектов и ПВО.

Напомним, что удар ВСУ по С-400 во временно оккупированном Крыму был уже второй после удара по ЗРК на Курщине 23 ноября.