Последствия значительные: опубликовали фото полигона ПВО в Крыму после уничтожения там С-400

В Крыму все чаще заявляют об обстрелах, уничтожающих российскую технику на территории оккупированного полуострова. На этот раз в сеть попал снимок того, как теперь выглядит ранее атакованный полигон ПВО в Крыму.

В сеть попал снимок последствий удара по базе установок противовоздушной обороны в Крыму, где была уничтожена установка С-400. Эту операцию провели 23 августа.

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Последствия колоссальные

На снимке видно, что последствия удара значительны. В то же время оккупанты пытаются это замалчивать. По их "официальной" информации, в результате удара уничтожили С-300 и бензовоз.

На самом деле, украинская разведка сообщает, что тогда уничтожили систему ПВО С-400. Конечно, российская пропаганда не может признать такую утрату, поэтому снова пытается приуменьшить потери.



Последствия удара по полигону ПВО в Крыму / Скриншот Радио Свободы

ЗРК С-400 "Триумф" – российская модернизация советского комплекса С-300, принятая на вооружение страны-террориста в 2007 году. Поскольку мы имеем дело с разработкой террористов, то все следующие характеристики все же рекомендуем воспринимать как только декларативные, потому что на практике все может быть так успешно, как и у спутника "Луна-25".

Уничтожение С-400 в Крыму: основное