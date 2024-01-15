У россиян будут "пробелы", – Свитан назвал последствия уничтожения российских самолетов

Украинские Воздушные силы 14 января нанесли тяжелый удар России, ликвидировав самолет А-50. Уничтожение такого борта произошло впервые в истории. Кроме того, был поврежден Ил-22.

Военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что для россиян ликвидация А-50 является таким же психологическим и техническим ударом, как и затопление крейсера "Москва". Россия не скоро сможет прийти в себя после такой потери.

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ВСУ может воспользоваться ситуацией

Всего в России было 9 самолетов А-50, а после вчерашнего удара осталось 8. Однако проблема прежде всего в готовности экипажей: у врага имеется только 3 – 4 экипажа, которые могли бы выполнять боевые задания.

Вчера Россия потеряла один из них, который ушел "проведать" крейсер "Москва",

– отметил Свитан.

Теперь россияне постараются быстро "залатать" эту дыру в системе ПВО в направлении Керченского моста. По словам летчика-инструктора, самолет А-50 как раз прикрывал его. Быстро восстановиться враг не сможет, сейчас он постарается перераспределять участки баражирования самолетов. Однако это длительный процесс.

ДРЛО А-50 Этот самолет – летающий радар, являющийся "глазами" российского ПВО на дальность примерно 600 километров. Потеряв этот борт, россияне некоторое время не смогут контролировать воздушное пространство в 500 километрах от линии фронта вглубь Украины. Это значит, что они не увидят, где расположены стартовые установки украинских ЗРК, радиолокационные станции. Также они не смогут обнаружить украинские самолеты, которые будут подходить к линии фронта на предельно малых высотах. Теперь оккупантам будет гораздо сложнее маршрутизировать полеты ракет, "Шахедов", по крайней мере, со стороны Крыма.

Самолет Ил-22 – тоже непростая машина. Это так называемый вынесенный воздушный командный пункт (ВКП) для управления действий наземными войсками.

Из-за повреждения этого самолета у россиян будут "пробелы" на Запорожском и Херсонском направлении, пока они не восстановят маршруты по направлению действий. Также возникнет проблема с экипажами,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время, по мнению Романа Свитана, у украинских войск будет примерно полторы – две недели времени, чтобы воспользоваться этими "пробелами" у россиян относительно воздушного прикрытия Крыма, Керченского моста и наземных операций.

Ил-2 Это командный пункт, руководивший движениями войск на земле, в частности, согласовывал действия воздушно-космических сил России с наземными войсками. После выведения из строя Ил-22 возможен дружественный огонь по российским самолетам и вертолетам, поскольку некоторые механизмы этого согласования будут утеряны. В то же время Ил-22 получил такие повреждения, которые вряд ли его восстановят.



Характеристики російського літака А-50 / Інфографіка 24 Каналу

Удар по российским самолетам: коротко