Террористам нет места в нашем небе, – Данилов заинтриговал, чем сбили российские самолеты

Украинским защитникам над акваторией Азовского моря удалось уничтожить самолет оккупантов А-50 и повредить Ил-22. Попадание в воздушное судно такого типа, как А-50 по значению для россиян, можно сравнить с затоплением крейсера "Москва" в апреле 2022 года.

Такое мнение 24 Каналу выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, добавив, что воздушное судно принадлежало к фундаментальным вещам страны-агрессора. По его словам, оккупанты даже не представляли, что у Украины есть возможности, чтобы проводить подобные операции.

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Украинское небо должно быть чистым от террористов

"Я хочу только подтвердить, что террористам нет места в нашем небе. Оно будет защищено, а если там будут появляться люди, которых мы сюда не приглашали, то наши Вооруженные Силы их будут просто уничтожать", – подчеркнул Алексей Данилов.

По его словам, произошедшее с российскими самолетами 14 января можно поставить на второе место по значимости после того, как Украина отправила на дно крейсер "Москва". А-50 был чрезвычайно важным для оккупантов, поэтому в России уже второй день не прекращается истерика из-за его уничтожения.

По информации, которая нуждается в уточнении, на борту находился один из российских генералов. Они базировались именно на том аэродроме, с которого взлетают бомбардировщики, которые уничтожают наших детей, инфраструктуру, но подчеркну, что нужно дождаться подтверждения этой информации,

– добавил секретарь СНБО.

Каким оружием могла атаковать Украина

Планирование и проведение этой операции происходило в режиме полной секретности. Ее успех и полученные результаты не могут не радовать. Алексей Данилов не стал называть, какими средствами уничтожили российский самолет, впрочем, добавил, что у Украины есть возможности, она их использует.

Также по сети распространялись слухи, что А-50 сбили с помощью американского истребителя F-16. Такое заявление секретарь СНБО опроверг.

F-16 нам еще нужно немного подождать. Процесс идет, но он непростой, техника сложная, наши военные делают все возможное и невозможное для того, чтобы как можно быстрее ею овладеть. Успехи уже есть и они очень-очень мощные,

– рассказал Данилов.

Он добавил, что Украине тоже нужно подготовить дополнительную инфраструктуру, технический состав, над этим уже работают, поэтому F-16 обязательно будут в нашем небе.

"Тогда уже им (оккупантам – 24 Канал) вообще не будет куда двигаться, потому что это уже оружие другого уровня. Оно точно не даст властвовать россиянам в небе. Если бы у нас было закрыто небо в 2023 году, то достижения нашего контрнаступления были бы совсем другие", – подчеркни секретарь СНБО.

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