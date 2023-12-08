Уникальная операция СБУ: Малюк объяснил, как ликвидация штаба России помогла освободить Киевщину

Василий Малюк рассказал о ликвидации тылового пункта управления россиян в Полесье. Это событие произошло в марте 2022 года.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал об уникальной диверсионной операции с использованием тяжелой артиллерии, детали которой представлены в фильме "Логово врага. Ликвидация" из документального цикла "СБУ. Спецоперации победы". Наши спецслужбы тогда внесли весомый вклад в освобождение Киевской области от российских захватчиков.

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Что известно о спецоперации СБУ

В этом штабе на Полесье располагалось руководство российских оккупационных войск, наступавших на Киев. Рядом с ним захватчики хранили большое количество техники, боеприпасов и топлива. Вражеский логистически-управленческий центр стал целью сотрудников СБУ.

Это была первая диверсионная работа с использованием артиллерийских сил. Удачная, качественная, диверсионная отработка СБУ вместе с артиллеристами ВСУ является примером того, что вместе – мы сила. Она поспособствовала обороне Киевщины. Мы отбили врага, и он был вынужден отступать с территории Украины,

– объяснил Малюк.

Благодаря спецслужбе, наша артиллерия оказалась вплотную к позициям россиян. Спецназовцы СБУ доставили ее в "серую зону". Тяжелые 152-мм пушки перекидывали на диверсионном рейде в непосредственной близости к врагу. Малюк назвал эту операцию дерзкой, ведь позиции для работы украинской артиллерии готовились в нескольких километрах от российских оккупантов.

Наши артиллеристы успешно отработали по российскому командному пункту и уничтожили его. В ходе спецоперации СБУ взаимодействовала с 44 артиллерийской бригадой ОК "Запад" ВСУ. Глава СБУ заявил, что после этой операции ЦСО "А" и 13-е Главное управление военной контрразведки СБУ вместе с Силами обороны продолжили вносить свой вклад в освобождение Киевщины. Спецназовцы взрывали мосты, миновали логистические артерии, уничтожали российских захватчиков и вражескую технику.

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