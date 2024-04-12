Россия ударила по Трипольской ТЭС новейшей Х-69: СМИ показали фото обломков ракет
Источник:"Украинская правда"
В Киевской области были найдены обломки ракеты, с помощью которой враг нанес циничный удар по Трипольской ТЭС. Согласно обнародованным фото, захватчики действительно атаковали станцию новыми крылатыми ракетами Х-69.
Во время ночного обстрела Украины 11 апреля россияне обстреляли Трипольскую ТЭС. В результате обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе. Известно, что объект полностью уничтожен.
Смотрите также Россия могла ударить по Трипольской ТЭС ракетой Х-69: в ПС рассказали, насколько это сложная цель
Все же атаковали с помощью Х-69
С начала эксплуатации Трипольская ТЭС выработала более 350 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Однако, к сожалению, вражеская атака полностью уничтожила станцию. Сообщалось, что оккупанты могли атаковать дозвуковой крылатой ракетой Х-69.
Ее можно использовать с самолетов Су-34 и Су-35. Кроме того, дозвуковую крылатую ракету могут переносить и самолеты Су-57, а размещают ее во внутренних отсеках вооружения самолета.
Собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что обломки, найденные на Киевщине, свидетельствуют, что для удара по Трипольской тепловой электростанции 11 апреля Россия использовала новые крылатые ракеты Х-69.
Согласно предварительной информации, по частям маркировок на найденных обломках ракеты она идентифицируется именно как одна из новых модификаций ракеты Х-59, как ее называют сами россияне – Х-69. СМИ обнародовало соответствующие фотографии.
Найденные в Киевской области обломки исследовали / Фото "Украинской правды"
Об этом сообщали журналисты Defense Express: что известно
- Авторы материала, со ссылкой на собственные источники, отметили, что именно найденные обломки позволили обнаружить, что россияне атаковали Трипольскую ТЭС ракетами типа Х-69. Эти дозвуковые крылатые ракеты враг может использовать с самолетов Су-34 и Су-35.
- По дополнительной информации, дальность пуска ракет составила около 400 километров. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 километров, как очередной итерации Х-59МК2.
- В издании также отмечали, что первые сообщения о применении Х-69 россиянами для ударов по Украине датируются февралем 2024 года, а об отдельных случаях сообщалось еще в 2023 году.
- Эту информацию неофициально подтвердил Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, проведя исследование обломков Х-69. Ракету могут переносить и самолеты Су-57, а размещают ее во внутренних отсеках вооружения самолета.