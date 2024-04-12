Россия ударила по Трипольской ТЭС новейшей Х-69: СМИ показали фото обломков ракет

В Киевской области были найдены обломки ракеты, с помощью которой враг нанес циничный удар по Трипольской ТЭС. Согласно обнародованным фото, захватчики действительно атаковали станцию новыми крылатыми ракетами Х-69.

Во время ночного обстрела Украины 11 апреля россияне обстреляли Трипольскую ТЭС. В результате обстрела начался масштабный пожар в турбинном цехе. Известно, что объект полностью уничтожен.

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Все же атаковали с помощью Х-69

С начала эксплуатации Трипольская ТЭС выработала более 350 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Однако, к сожалению, вражеская атака полностью уничтожила станцию. Сообщалось, что оккупанты могли атаковать дозвуковой крылатой ракетой Х-69.

Ее можно использовать с самолетов Су-34 и Су-35. Кроме того, дозвуковую крылатую ракету могут переносить и самолеты Су-57, а размещают ее во внутренних отсеках вооружения самолета.

Собеседники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что обломки, найденные на Киевщине, свидетельствуют, что для удара по Трипольской тепловой электростанции 11 апреля Россия использовала новые крылатые ракеты Х-69.

Согласно предварительной информации, по частям маркировок на найденных обломках ракеты она идентифицируется именно как одна из новых модификаций ракеты Х-59, как ее называют сами россияне – Х-69. СМИ обнародовало соответствующие фотографии.

Найденные в Киевской области обломки исследовали / Фото "Украинской правды"

Об этом сообщали журналисты Defense Express: что известно