Удар по "Новочеркасску": Романова сказала, как это повлияет на предвыборную кампанию Путина

В ночь на 26 декабря Россия потеряла БДК "Новочеркасск", стоявший в Феодосии, нагруженный взрывоопасными боеприпасами. На фоне неприятностей внутри России эта новость могла огорчить Владимира Путина.

Об этом 24 Каналу рассказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая". Она убеждена, что уничтожение "Новочеркасска" может существенно повлиять на настроение избирателей и Путина во время избирательной кампании.

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Какое влияние имеет уничтожение корабля

Нет никаких сомнений, что на предстоящих "выборах" Путина снова провозгласят президентом, потому что в условиях диктатуры на справедливое волеизъявление можно даже не надеяться. В марте в России состоится обычное "переназначение" царя, нуждающегося в легитимности.

"Это (уничтожение "Новочеркасска" – 24 Канал) может испортить Путину настроение. Личный состав (корабля – 24 Канал) погиб, и никто об этом не говорит, чтобы не портить настроение народа перед Новым годом. Путин не успокоился и хочет пойти на Киев. А как пойти на Киев, если у тебя взрываются корабли с людьми на борту? А что если опять не получится (захватить Киев за 3 дня – 24 Канал)?" – спрашивает российская правозащитница.

Что известно об уничтожении БДК "Новочеркасск"

С рассветом 26 декабря украинская авиация направила ракету типа Storm Shadow в сторону Феодосии, где располагался старый российский транспортный корабль проекта 775 с кучей взрывчатки на борту.

Ракета прилетела "точно в цель", из-за чего прогремел очень мощный взрыв, который успели снять местные жители. После было опубликовано фото, на котором видно, что после удара по "Новочеркасску" от него остался только металлолом.

Это далеко не первый крупный десантный корабль, который уничтожили Силы обороны дальнобойными средствами. Еще в начале войны от "Точки-У" затонул БДК "Саратов", а в 2023 году "Оленегорский горняк" и "Минск" получили существенные повреждения от морских дронов и дальнобойных ракет соответственно.