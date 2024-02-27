Смогут ли россияне заменить А-50 дронами: Игнат объяснил особенность этих самолетов

После потери второго А-50 у россиян пока не заступил на дежурство новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Оккупанты попытались заменить эту технику сотней разведывательных БпЛА.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже 3 суток нет самолета А-50, который до этого летал ежедневно. Об этом он сказал 27 февраля в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Заменят ли А-50 беспилотники

Представитель ВС ВСУ заявил, что А-50 ранее летал в сопровождении Ил-22.

Он (А-50 – 24 Канал) каждый день летал, фактически в сопровождении Ил-22. Сейчас уже третьи сутки не наблюдается,

– отметил спикер.

Игнат отметил, что эти самолеты не заменят беспилотники, потому что у них совсем другие функции и задачи оперативно-тактического уровня. Например: проведение разведки с воздуха, предоставление противнику информации в режиме реального времени и так далее. Каждый БПЛА имеет свое назначение.

А-50 – это самолет, который осуществляет радиолокационную разведку территории Украины до тех пор, пока он может дотянуться своим радаром. Это Ил-76 с радаром сверху, который, собственно проводит эту разведку. То есть сканирует территорию на глубину до 600 километров,

– объяснил он.

Этому самолету нужно высоко заходить в воздух, чтобы его радар доставал на такое расстояние. Как отметил Игнат, уже после сбития первого А-50 Силы обороны оттеснили второй такой самолет подальше. А теперь А-50 был вытеснен еще дальше. Это уменьшает возможности его радара далеко смотреть и предоставлять захватчикам крайне ценную информацию о воздушной обстановке в Украине и об использовании наших средств ПВО.

Другие заявления Игната об А-50