Смогут ли россияне заменить А-50 дронами: Игнат объяснил особенность этих самолетов
После потери второго А-50 у россиян пока не заступил на дежурство новый самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Оккупанты попытались заменить эту технику сотней разведывательных БпЛА.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже 3 суток нет самолета А-50, который до этого летал ежедневно. Об этом он сказал 27 февраля в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Заменят ли А-50 беспилотники
Представитель ВС ВСУ заявил, что А-50 ранее летал в сопровождении Ил-22.
Он (А-50 – 24 Канал) каждый день летал, фактически в сопровождении Ил-22. Сейчас уже третьи сутки не наблюдается,
– отметил спикер.
Игнат отметил, что эти самолеты не заменят беспилотники, потому что у них совсем другие функции и задачи оперативно-тактического уровня. Например: проведение разведки с воздуха, предоставление противнику информации в режиме реального времени и так далее. Каждый БПЛА имеет свое назначение.
А-50 – это самолет, который осуществляет радиолокационную разведку территории Украины до тех пор, пока он может дотянуться своим радаром. Это Ил-76 с радаром сверху, который, собственно проводит эту разведку. То есть сканирует территорию на глубину до 600 километров,
– объяснил он.
Этому самолету нужно высоко заходить в воздух, чтобы его радар доставал на такое расстояние. Как отметил Игнат, уже после сбития первого А-50 Силы обороны оттеснили второй такой самолет подальше. А теперь А-50 был вытеснен еще дальше. Это уменьшает возможности его радара далеко смотреть и предоставлять захватчикам крайне ценную информацию о воздушной обстановке в Украине и об использовании наших средств ПВО.
Другие заявления Игната об А-50
- Напомним, что Силы обороны сбили второй самолет А-50. Это произошло 23 февраля над акваторией Азовского моря.
- Весь экипаж этого самолета погиб. Как объяснил Игнат, возможности российской авиации уменьшаются с тем, что уничтожается спецтехника и летный состав.
- Недавно в комментарии 24 Каналу представитель ВС ВСУ объяснил, что вражеский А-50 способен обнаруживать самолеты, вертолеты и другие воздушные цели в Украине. А еще этот российский самолет может фиксировать радиолокационные излучения наших станций.
- Ранее Юрий Игнат напомнил, что один из А-50 получил повреждения в Беларуси. По его словам, у россиян на вооружении есть немного такой спецтехники.