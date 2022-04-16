Владимир Зеленский высказался о переговорном процессе с Россией. Он предупредил, что уничтожение защитников Мариуполя сделает невозможным его продолжение.

Такое заявление глава государства сделал 16 апреля, общаясь с украинскими СМИ. Президент объяснил, почему переговоры с Россией зашли в тупик.

Обратите внимание Мариуполь – это щит, который держит на себе огромное количество оккупантов, – Маляр

Переговоры зашли в тупик после того, как стало известно о зверствах россиян на Киевщине. Захватчики практически уничтожили, в частности Бородянку. При освобождении города от оккупации там обнаружили много тел мирных жителей. "Мариуполь – это может быть как десять Бородянок", – отметил Зеленский.

И я хочу сказать, уничтожение наших военных, наших ребят, поставит точку на всех переговорах,

– подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что Украина не торгует своими территориями и людьми. Так что чем больше будет таких "Бородянок", тем будет сложнее проводить переговоры.

Что происходит в Мариуполе

! Ранее Михаил Подоляк сообщил, что эмоциональный фон в переговорном процессе с агрессором крайне тяжелый.

Ситуация там становится все более напряженной. Россияне бросают на штурм Мариуполя все свои силы. "Все указывает на невозможность взять город без высшего уровня бесчеловечности и применения оружия массового уничтожения", – подчеркнули в городском совете. Оккупанты продолжают "кошмарить" мирное население.

Накануне враг впервые применил для бомбардировки Мариуполя дальнюю авиацию. В то же время командир морпехов, героически защищающих город, верит в деблокаду и призывает к скорейшему ее проведению.

Защитники Мариуполя обратились к Украине и миру: смотрите видео