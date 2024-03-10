В ISW ответили, действительно ли россияне уничтожили две установки Patriot Сил обороны

Оккупанты хвастались тем, что якобы поразили два Patriot на Востоке Украины. Впрочем, их фантазии не подтверждены.

Американское издание Forbes предположило, что Россия могла впервые за время войны уничтожить две пусковые установки Patriot в Украине. Местом вероятного уничтожения назвали Покровск в Донецкой области.

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Уничтожен ли Patriot в Покровске: ответ ISW

Российские источники значительно распространили кадры российского удара 9 марта, утверждая, что российские войска уничтожили систему противовоздушной обороны Patriot на востоке Украины, хотя никаких подтверждений этим заявлениям до сих пор нет,

– говорится в сообщении ISW.

Аналитики объяснили: российское министерство обороны опубликовало 9 марта видеозапись якобы удара российских войск по украинскому зенитно-ракетному комплексу С-300 ракетами "Искандер" вблизи Покровска в Донецкой области. Некоторые российские блогеры предположили, что на кадрах последствий удара якобы видны уничтоженные немецкие грузовики MAN KAT1. Из этого россияне сделали вывод, что на самом деле поражен Patriot, ведь грузовики MAN KAT1 могут использоваться как база для пусковых установок ЗРК Patriot.

Российское минобороны не пересмотрело заявление об уничтожении С-300. Однако это не помешало "военкорам" разносить идею, мол, "мы уничтожили МИМ-104 Patriot".

Впоследствии это громкое заявление подхватило одно из пропагандистских СМИ – ему об уничтожении Patriot якобы сообщил "источник в правоохранительных органах". Мнения аналитиков OSINT разошлись: одни утверждали, что это Patriot, другие не согласились.

В опровержение утверждений россиян привели тот факт, что Силы обороны используют грузовики MAN KAT1 как транспортные средства материально-технического обеспечения.

Сейчас ISW не имеет доказательств того, что российские войска уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot,

– констатируют в материале.

Как дела с самолетом А-50

Дроны атаковали завод в Таганроге, где ремонтируют самолеты, в ночь на 9 марта. Известно, что там в частности ремонтируют и самолет-разведчик А-50.

Сергей Притула со ссылкой на свои источники сообщил, что самолет ДРЛО А-50, который находился в ангаре 66 на модернизации, с большой вероятностью получил критические повреждения. Но волонтер отметил: следует подождать официальной информации.