Сколько танков Россия потеряла на войне: в Пентагоне назвали потрясающую цифру

Украинские военные продолжают уничтожать личный состав и технику противника. За период полномасштабной войны Россия понесла больше потерь, чем Советский Союз в Афганистане.

Заместитель министра обороны Пентагона по вопросам политики Колин Кал заявил, что "Россия выйдет из этой войны слабее, чем вошла". Он уверен, что Путин потерпел неудачу.

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Сколько техники Россия уже потеряла

Американский чиновник говорит, что Россия, по всей вероятности, потеряла половину своих основных боевых танков. Эта война, по словам чиновника, стала "большим стратегическим провалом" для Кремля.

Кал заявляет, что Россия опрокинула в Украину более 80% сухопутных войск. Оккупанты потратили большинство своих высокоточных боеприпасов в Украине, и санкции и экспортный контроль очень усложнят им восстановление своей армии до войны.

Чиновник уверен, что суверенная, независимая, демократическая Украина выдержит.

Потери россиян в Украине: что известно

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат, ссылаясь на данные разведки, заявил, что в России остались 120 ракет "Искандер". При этом такие ракеты, как Х-101 и "Калибр", россияне могут производить самостоятельно.

Оккупант рассказал о самой смертоносной атаке ВСУ. По его словам, во время артиллерийской атаки из 570 россиян выжили только 130. Многие уцелевшие теряют рассудок и никто не хочет возвращаться.

В ВСУ показали жуткие последствия очередной попытки прорыва российских оккупантов. Неудачный прорыв оккупантов закончился обилием погибших русских военных.

Российские оккупанты жалуются родным, что они ежедневно несут огромные потери на войне в Украине. Также захватчикам не удается захватить населенные пункты в Донбассе. Российский солдат рассказал, что их подразделение ежедневно теряет 20 – 30 человек.

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