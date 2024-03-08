Сбивали самолеты ежедневно: боец 3 ОШБр ответил, как потери российской авиации сказались на фронте

В феврале Силы обороны Украины сбили аж 13 российских самолетов. Это дало свой положительный эффект на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Родион Кудряшов, отметив, что это несколько повлияло на ситуацию на фронте.

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Враг перестал использовать свои самолеты в огромных количествах, как это было раньше. Речь идет также и о вертолетах. Это произошло благодаря качественной работе Сил обороны Украины.

Мы имели определенные "хет-трики", имели определенные успешные отрезки, когда сбивали вражеские средства каждый день. И это дает эффект. Поверьте мне, на сегодня ситуация не стала полностью легкой, но напряжение со стороны неба уменьшилось. Это произошло благодаря удачной работе Сил обороны Украины,

– подчеркнул Кудряшов.

Какова ситуация с FPV-дронами

Как отметил Кудряшов, на фронте произошла настоящая "технологическая революция" с появлением FPV-дронов. Динамика их применения растет и со стороны наших защитников, и со стороны оккупантов. Эти дроны используют буквально 24 на 7. И даже ночью.

Противодействовать этому возможно. И сейчас выигрывает тот, у кого есть больше всего средств защиты. Здесь речь идет как об окопной РЭБ, так и о больших системах вроде "Буковель AD", которые могут поработать и по таким "птичкам" как "Орлан" и др.

Пользуясь случаем, хочу сказать, что нужна волонтерская помощь. Средства радиоэлектронной борьбы является большой потребностью для наших военных на сегодня. Чем больше имеем таких средств – тем безопаснее. И тем искуснее мы преодолеваем технологическую революцию, которая сейчас происходит,

– отметил Кудряшов.

Потери России: кратко