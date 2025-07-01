Сколько аэробаллистических ракет удалось сбить: Игнат рассказал о "Кинжальном" июне

В июне 2025 года противовоздушная оборона Украины продемонстрировала высокую эффективность, она уничтожила практически половину из "Кинжалов": 8 сбитых из 17 запущенных, запущенных Россией. Всего за месяц было уничтожено более 4700 различных воздушных целей противника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий "Украинской правды" от командования Воздушных сил ВСУ, полковника Юрия Игната.

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ПВО уничтожило 8 из 17 "Кинжалов"

Юрий Игнат уточнил, что июнь отметился интенсивными ракетными обстрелами Украины со стороны России, в частности активным применением ракет Х-47 М2 "Кинжал". Противовоздушная оборона уничтожила почти половину выпущенных ракет: 8 из 17. Остальные частично не достигли целей или исчезли с радаров.

Всего за июнь силы ПВО Украины ликвидировали:

8 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал"

93 крылатые ракеты Х-101/Х-55СМ

14 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23"

12 крылатых ракет "Калибр"

13 управляемых авиационных ракет Х-59/69

27 крылатых ракет "Искандер-К"

2 453 ударных БпЛА типа Shahed

659 разведывательных БпЛА

1479 БпЛА других типов

Украинская авиация уничтожила в июне более 640 воздушных целей

Кроме работы ПВО, активной оставалась и авиация Воздушных сил. В июне украинская авиация совершила 895 вылетов, в частности:

около 580 вылетов – на истребительное прикрытие;

более 220 вылетов – на огневое поражение и поддержку войск.

По данным командования, авиация Сил обороны уничтожила 646 воздушных целей, а также поразили командные пункты, склады, технику и живую силу врага.