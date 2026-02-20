Склады и пункты управления россиян взлетели в воздух: Силы обороны ударили по "жирным" целям
- Силы обороны Украины нанесли удары по складам, пунктах управления и районах сосредоточения оккупантов.
- ВСУ уничтожили вражеские пункты управления БпЛА, склад материально-технических средств, ремонтную базу и командно-наблюдательный пункт.
Силы обороны Украины нанесли удары по складам, пунктам управления и районам сосредоточения оккупантов. В Генштабе отметили, что цели были поражены на Херсонщине, Луганщине и Запорожье.
Силы обороны Украины и в дальнейшем бьют по ключевым объектам российских войск, ослабляя их возможности для наступления. Об этом сообщили в Генштабе.
Как ВСУ уничтожили склады и технику россиян?
В Запорожской области под удары попали вражеские пункты управления БпЛА. Также ВСУ уничтожили склад материально-технических средств и ремонтную базу. В районе Степногорска украинские военные били по местам скопления россиян.
На территории временно оккупированной Херсонщины Вооруженные Силы Украины уничтожили вражеский командно-наблюдательный пункт, а также нанесли удары по живой силе противника.
В Луганской области в районе Можняковки Силы обороны уничтожили два российских склада с техникой и оборудованием. Еще один склад взлетел в воздух на территории Крыма.
Потери врага и масштабы нанесенного ущерба уточняются. ВСУ продолжают методично истощать россиян,
– заявили в Генштабе.
Что еще известно об успешных операциях ВСУ?
За последние сутки армия оккупантов потеряла 970 солдат. Российские войска проводят наступательные действия почти по всей линии фронта.
В Донецкой области ВСУ восстановили контроль над восточной частью Гришино. В течение 17 – 18 февраля на большинстве направлений фронта продолжались интенсивные боевые действия.
Операторы Сил беспилотных систем поразили зенитный ракетный комплекс "Оса" на Донецком направлении. Россияне использовали его для прикрытия подразделений.