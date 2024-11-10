Выкосили, как сорняки: ВСУ показали, как две "Брэдли" эффектно зачистили посадку от врагов
Украинские защитники продолжают уменьшать вражеский потенциал, эффективно уничтожая личный состав и технику оккупантов. Активная работа по ликвидации противника продолжается на Курщине.
Российская армия активизировала штурмовые действия на Курском направлении, используя десантирование пехоты на БМП. Инициативность противника наблюдается у Погребков, Зеленого Пути и Дарьино, где продолжаются бои, передает 24 Канал.
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47-я отдельная механизированная бригада продолжает активные действия в Курской области. Воины показали, как они уничтожают врага на его же территории. На обнародованных кадрах два экипажа Bradley "выкурили" россиян с посадки. Против американских боевых машин пехоты оккупанты пытались использовать гранатомет и FPV, но это были напрасные усилия.
Американская техника выдержала и под управлением опытных экипажей удалось выполнить задачу,
– заявили в бригаде.
Как 47-я разобралась с оккупантами на Курщине: смотрите видео
В США сообщили, что российские военные собрали 50 000 солдат. В частности, туда также входят военные КНДР. Они готовятся начать наступление, направленное на возвращение территории, захваченной Украиной в Курской области России.