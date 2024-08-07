Уникальная спецоперация в истории войн: спецназовцы СБУ сбили российский вертолет FPV-дроном

Российским захватчикам в очередной раз не повезло. На счету Службы безопасности еще одно по-настоящему уникальное попадание по вражеской цели.

Вчера воины Центра спецопераций "А" СБУ подбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Как подтверждают источники 24 Канала в ведомстве, поразили его над Курской областью России.

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Спецназовцы СБУ сбили российский вертолет FPV-дроном

На видео хорошо видно, что дрон Службы безопасности Украины попадает прямо в задний винт вражеской машины.

СБУ еще раз продемонстрировала высокий профессиональный уровень, креативный подход и новизну решений, которые используются для уничтожения врага. У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов,

– отметил информированный источник в СБУ.

Российский вертолет сбили FPV-дроном: смотрите видео

Напомним, ранее стало известно, что СБУ и другие Силы обороны разнесли российский аэродром "Морозовск". Это один из ключевых аэродромов россиян, где размещалась вражеская ПВО, авиационная техника и склады с КАБами. Беспилотники СБУ попали в склад авиационных боеприпасов.