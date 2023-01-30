Уоллес назвал сроки, когда танки Challenger прибудут в Украину

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, когда танки Challenger передадут Украине. Сначала украинские военные проведут на них учения.

Challenger приедут в Украину поближе к лету. Об этом Уоллес сообщил в понедельник, 30 января.

К теме На что способны британские танки Challenger 2 и как они помогут ВСУ

Когда Challenger передадут Украине

В парламенте Великобритании задали вопрос, когда Challenger окажутся на фронте в Украине. Бен Уоллес сказал, что это произойдет к началу лета. Однако, скорее всего, ближе к Пасхе.

Это будет в начале лета или в мае – вероятно, ближе к Пасхе,

– сказал он.

Он сказал, что из-за мер безопасности не может обнародовать график тренировок украинских сил на танках Challenger. Однако уточнил, что обучение начнется с инструкции по эксплуатации отдельных машин, а затем перейдет к боевым действиям в строю.

Еще несколько дней назад заместитель министра обороны Британии Алекс Чалк предполагал, что танки приедут в Украину в конце марта.

Что известно о передаче Challenger Украине