Сунак в США будет лоббировать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО, – СМИ

Премьер Великобритании отправится в Соединенные Штаты. Эту поездку Риши Сунак может использовать для лоббирования нынешнего министра обороны Британии на новую должность.

Сунак постарается посодействовать, чтобы Бен Уоллес стал новым Генеральным секретарем НАТО. Британский премьер проведет в США два дня и встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

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Что известно о визите Сунака

Риши Сунак использует свою поездку в Вашингтон на этой неделе, чтобы побудить Джо Байдена поддержать министра обороны Великобритании на высшем посту в НАТО,

– говорится в сообщении.

Среди прочего известно, что британский премьер с Джо Байденом:

обсудят сотрудничество в области экономики, торговли, науки и технологий;

планируется, что подпишут миллиардные соглашения о бизнес-инвестициях в Великобритании;

обсудят пути регулирования искусственного интеллекта.

Журналисты отметили, что Бен Уоллес популярен в США, благодаря своей центральной роли в создании международной коалиции в поддержку Украины.

Именно он довел оборонные расходы Британии до 2,25% ВВП и настаивает на достижении 3% к концу десятилетия.

Более того, журналисты отмечали, что Риши Сунак в прошлом месяце провел некоторое время на полях недавней встречи G7 в Хиросиме, лоббируя интересы Уоллеса.

Что известно о посте генсека НАТО

Срок пребывания Йенса Столтенберга в должности генсека НАТО истекает в конце сентября 2023 года. Норвежский политик находится на посту уже 9 лет – с 1 октября 2014 года.

Зимой 2023 года иностранные СМИ писали, что Столтенберг хочет покинуть пост генсека НАТО. Тогда в Офисе Президента заявляли, что Йенс Столтенберг занимает "крайне позитивную позицию" в российско-украинской войне.

Уже в конце мая издание Politico назвало главную кандидатку на пост генсека Альянса. Ею может стать женщина – премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Потенциальным кандидатом ее стали считать по приглашению посетить Белый дом.