На похоронах военного призвал сдать Крым и не только: священнику УПЦ МП вынесли приговор

В Черновицкой области суд вынес приговор священнику УПЦ МП, который отрицал вооруженную агрессию России. Кроме того, не признавал принадлежность временно оккупированных территорий к Украине.

Священнику запретили работать в религиозных организациях и участвовать в публичных выступлениях в течение 12 лет. Об этом со ссылкой на приговор суда, пишет 24 Канал.

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Пророссийские заявления священника УПЦ МП

Согласно приговору, 23 марта 2023 года на кладбище села Черепковцы Черновицкого района Черновицкой области, во время обряда захоронения погибшего военнослужащего ВСУ, священник публично обратился с речью к более 60 человекам.

Донбасс и Крым не наши земли, что там русскоязычные люди и украинцев там ненавидят, поэтому не надо туда идти… Америка будет воевать с Россией на территории Украины, что мы сейчас и видим, что сейчас и делается,

– цинично заявил священник УПЦ МП.

Он публично отрицал осуществление вооруженной агрессии России против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины. Кроме того, призвал к поддержке решений и действий страны-террориста, к непризнанию распространения государственного суверенитета на ВОТ.

Кстати, суд рассмотрел производство в упрощенном порядке без участия обвиняемого. Свою позицию священник изложил в заявлении, где "безоговорочно признал свою виновность".

И хотя такое "каятье" признали смягчающими обстоятельствами, однако, военное положение является обстоятельством, отягчающим наказание.

...признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 111-1 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде лишения права занимать должности в религиозных организациях и осуществлять деятельность, связанную с публичными выступлениями сроком на 12 лет,

– принял суд.

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