УПЦ МП – это не независимая религиозная организация, а продолжение российского государства, – ISW

Кремль продолжает информационную операцию, направленную на ложное представление России как религиозно толерантного государства при сознательном притеснении религиозных свобод в Украине. УПЦ МП – это продолжение страны-агрессорки и инструмент гибридной войны.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны. По словам аналитиков, Путин последовательно представляет Россию защитником традиционных "христианских ценностей", которая также поддерживает православных, ислам, иудаизм и буддизм.

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Кремль использует информационную операцию по УПЦ МП

Кремль использует эту информационную операцию, чтобы обвинить Украину в религиозной нетерпимости к Московскому патриархату и приверженность религиозным громадам во всем мире.

Эта информационная операция противоречит русским религиозным репрессиям на местах. В министерстве реинтеграции Украины отмечено, что, например, россияне сократили религиозное разнообразие более чем на 50% в Крыму.

Кремль продолжает использовать давние ложные нарративы о том, что украинское правительство подавляет религиозные свободы как моральное оправдание своего отказа вести переговоры с Украиной, вероятно, в надежде настроить международное общественное мнение против Украины. Особенно активно Кремль обвиняет украинские власти в преследовании УПЦ МП,

– отметили в ISW.

УПЦ МП – это продолжение России

Аналитики подчеркнули, что УПЦ МП – это не независимая религиозная организация, а продолжение России и инструмент российской гибридной войны. УПЦ МП является подконтрольным Кремлю элементом российской православной церкви в Украине.

"УПЦ МП оказывала материальную поддержку во время первого вторжения России в Крым и Восточную Украину в 2014 году. Российские солдаты использовали храмы УПЦ МП как военные склады, гарнизоны, полевые госпитали и даже боевые позиции во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году", – рассказали в Институте изучения войны.

Кстати, один священник УПЦ МП в Лисичанске на Луганщине собирал информацию о своих конкурентах из священнослужителей ПЦУ и давал указания российским солдатам убить украинского монаха. Отмечается, что российские силы сделали все возможное, чтобы наказать отдельных священников УПЦ МП в Украине, которые не полностью сотрудничали с оккупантами.

Как сообщалось, в феврале 2023 года российские войска провели обыск в соборе Александра Невского УПЦ МП в Мелитополе, чтобы зарегистрировать священников УПЦ МП, отказавшихся молиться за успех оккупантов в Украине или за здоровье предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. А в апреле 2022 года российские военные похитили священника УПЦ МП, активно раздававшего гуманитарную помощь украинским мирным жителям в городе Херсон.

Россия будет продолжать использовать УПЦ МП и религию как оружие для разжигания социальной напряженности в Украине и влияния на реалии боевых действий,

– добавили в ISW.

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